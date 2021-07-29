Неделю назад иск о ликвидации Белорусского ПЕН-центра подало Министерство юстиции. Перед этим, 14 июля, силовики провели обыск по юридическому адресу ПЕН-центра в Минске. Впоследствии был арестован счёт, пишет Еврорадио.





Белорусский ПЕН-центр был основан более 30 лет назад. Его руководителями были народные писатели Рыгор Бородулин и Василь Быков. Сейчас им руководит нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, которая с прошлого года находится за границей.



