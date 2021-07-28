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Светлана Тихановская рассказала, о чем говорила с Джо Байденом

Светлана Тихановская встретилась с президентом США Джо Байденом.




Тихановская рассказала, о чём шла речь во время встречи:

«Стоя у Белого дома перед журналистами, я пыталась понять свои чувства после встречи с президентом Байденом. Но я здесь не одна. За моей спиной – 36 тысяч беларусов, прошедших через аресты и пытки. 10 из них – погибли. Но все они говорили моим голосом на этой встрече.

Как беларуска, я горжусь своим народом, который восстал против режима и уже год противостоит ему.

Как политик, я рада этой встрече. Президент Байден сказал, что в мире продолжается борьба между автократией и демократией. И вы знаете, что Беларусь в этой борьбе находится на передовой. Поэтому я призвала президента Байдена помочь нам сделать Беларусь успешным примером ненасильственного перехода к демократии.

Я выхожу из Белого дома с уверенностью, что голос миллионов беларусов был услышан:

– Беларуская революция не связана с геополитикой. Это демократический выбор беларусов, и моральный долг США – поддержать нас.

– Суверенитет Беларуси не подлежит обсуждению и торгу. Любые сделки, подписанные нелегитимным режимом, незаконны.

– Решением кризиса могут стать только новые свободные выборы под международным контролем. А все заключенные по политическим мотивам должны быть освобождены без каких-либо условий.

– Кризис в Беларуси должен быть включен в международную повестку дня, в ООН и ОБСЕ, а все виновные должны быть привлечены к ответственности в международных судах.

Как жена политзаключенного Сергея Тихановского, я чувствую боль, что он и тысячи людей не могут разделить со мной этот момент. Но я уверена, что они узнают об этой встрече. И будут знать, что мы боремся за них.

Как мать двоих детей, я просто надеюсь, что они поймут и простят меня за то, что в эти времена их мама не всегда была рядом с ними. Сколько бы времени и сил ни потребовал путь Беларуси к свободе, я готова пройти его вместе с беларусами. И я благодарю президента Байдена за то, что он поддержал нас на этом пути».
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