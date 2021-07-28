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«Это больше, чем фотка для твиттера»: Шрайбман объяснил, что значит встреча Тихановской с Байденом

Политический аналитик Артем Шрайбман прокомментировал в своем телеграм-канале сегодняшнюю встречу Светланы Тихановской с президентом США Джо Байденом. По его мнению, она имеет больше, чем символическое значение.

«Это больше, чем фотка для твиттера»: Шрайбман объяснил, что значит встреча Тихановской с Байденом
 — Я обычно скептичен по поводу результативности международных вояжей лидеров оппозиции. И санкции себе скорее выбивает сам Лукашенко, а не ему выпрашивает Тихановская. И внутри страны, учитывая все еще бОльшие симпатии к России (по любому независимому опросу, включая онлайн-выборки), чем к Западу, такие визиты скорее отсекают электорат, чем добавляют, пишет the-village.me. Единственный неоспоримый эффект этих поездок — поддержание внимания к Беларуси в мировых СМИ.

Но в этот раз надо признать, что Тихановская и команда выжали максимум из американского турне. Содержательно ее визит вряд ли бы поменялся от наличия или отсутствия короткой встречи с Байденом. Все серьезные детали обсуждаются со специалистами в Госдепе и Белом доме, встреча с президентом — это всегда про символизм. Не обсуждает Байден, против скольких еще заводов и чиновников надо ввести санкции.

Но символизм такого уровня — это больше, чем фотка для твиттера. Это сильный политический импульс для американской бюрократии. В беларуском вопросе это особенно важно, учитывая, что наш кризис — явно не приоритет внешней политики Вашингтона, многое зависит от уровня и интенсивности внимания к проблеме.

Теперь любые инициативы, которые обсуждались на «технических» встречах, будут идти быстрее. Чиновникам, которые хотят что-то сделать на беларуском направлении, будет проще достучаться до своих начальников, а лидерам оппозиции — до этих чиновников. Я не знаю, есть ли в разработке новый санкционный пакет или миллионы долларов на гражданское общество, но если есть, то после встречи с Байденом дело пойдет однозначно быстрее.

Вообще, это не первая встреча президента США с оппонентами Лукашенко. Буш-младший принимал группу лидеров и активистов еще в 2007 году. Но тогда у Лукашенко не было такого кризиса внутренней и международной легитимности, как сейчас.

Стимулов давить на него у Вашингтона и Евросоюза больше, и эта перспектива «додавливания» в западных столицах не выглядит такой уж фантастической, как в нулевые.

Не надо питать излишних надежд на животворящие американские санкции (хотя они и могут быть дико болезненными) — Запад не решит беларуских проблем. Но любая эскалация давления на Минск вносит динамику в ситуацию и провоцирует Лукашенко на раскручивание этой эскалации со своей стороны.

Мое предчувствие подсказывает, что однажды именно так, неожиданным и неконтролируемым спуском по этой воронке взаимных конфронтационных шагов, и развяжется беларуский кризис.
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