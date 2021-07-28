Постпред Беларуси в ООН негативно отозвался о встречах коллег с Тихановской
Постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков заявил агентству «РИА Новости», что факт проведения встреч таких же представителей других стран со Светланой Тихановской «отразится на взаимодействии официального Минска с этими делегациями в организации».
«Если они предпочитают тратить свое рабочее время на то, чтобы встречаться с человеком, который никого, кроме самого себя, не представляет, это, разумеется, их право».
Ранее телеграм-канал Тихановской сообщил, пишет Officelife.media, что она встретилась с главами делегаций стран ЕС в ООН. Встреча — часть программы пребывания экс-кандидата в США.
21:08 28/07/2021
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