



«Если они предпочитают тратить свое рабочее время на то, чтобы встречаться с человеком, который никого, кроме самого себя, не представляет, это, разумеется, их право».





Ранее телеграм-канал Тихановской сообщил, пишет Officelife.media, что она встретилась с главами делегаций стран ЕС в ООН. Встреча — часть программы пребывания экс-кандидата в США.



