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Лукашенко в годовщину выборов проведет "Большой разговор" со СМИ и общественностью

Александр Лукашенко в годовщину президентских выборов встретится с журналистами, экспертами и представителями общественности, сообщили в его пресс-службе в среду.



"Большой разговор" состоится 9 августа. Александр Лукашенко встретится с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества в формате открытого разговора, пишет interfax.by. Транслироваться мероприятие будет в прямом эфире", - проинформировали в пресс-службе.

Там отметили, что планируется участие нескольких сотен человек, аккредитация уже открыта.

"К разговору планируется пригласить несколько сотен человек. Аккредитация для белорусских и зарубежных участников открыта по электронному адресу [email protected] (пресс-служба Президента Республики Беларусь) и [email protected] (Национальный пресс-центр Республики Беларусь)", - говорится в сообщении.

Последние президентские выборы прошли в Беларуси 9 августа 2020 года. Победителем был объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными.

В течение более полугода после выборов в стране продолжались массовые акции протеста против их итогов. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. 
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