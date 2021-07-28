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Сотрудники «Нашай Нiвы» Мартинович и Скурко не вышли из СИЗО через 10 суток после повторного задержания

Сотрудники «Нашай Нiвы» Егор Мартинович и Андрей Скурко не вышли на волю через 10 суток после повторного задержания. Это значит, что им предъявили обвинение, сообщает издание. Их обвиняют по ч. 2 ст. 216 УК (причинение имущественного ущерба без признаков хищения).

Фото: Svaboda.org

Мартинович и Скурко находятся в СИЗО на Володарского. 

Напомним, пишет Zerkalo.io, 8 июля органы внутренних дел провели обыск в редакции «Нашей Нивы». Оттуда забрали технику и документы. После этого помещение, где располагалась редакция, было опечатано.

Тогда же, 8 июля, задержали главного редактора «Нашей Нивы» Егора Мартиновича, главного редактора журнала «Наша гісторыя» Андрея Дынько, начальника отдела рекламы и маркетинга Андрея Скурко и главного бухгалтера Ольгу Ракович. При задержании Егора Мартиновича избили, во время допроса к нему в СК приезжала скорая.

16 июля задержанная бухгалтер издания Ольга Ракович вышла на свободу.

Когда истекли 10 суток после первого задержания главреда «Нашей Нивы» Егора Мартиновича, а также Андрея Дынько и Андрея Скурко повторно задержали на трое суток по подозрению в нанесении имущественного вреда без признаков хищения. Суть претензий в том, что оплата коммунальных услуг помещения, которым пользовалось издание, проводилась по тарифам для физлиц, а не юрлиц. Урон на общую сумму 3500 рублей нанесен «Минэнерго».

Андрей Дынько провел 13 суток в изоляторе на Окрестина в статусе подозреваемого по двум уголовным статьям. 21 июля он освободился под обязательство о явке.

Правозащитники признали задержанных сотрудников «Нашей Нивы» политзаключенными.
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