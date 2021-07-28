+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Джо Байден принял Светлану Тихановскую в Белом доме

Президент Джо Байден в среду принял в Белом доме лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую.

Джо Байден принял Светлану Тихановскую в Белом доме
«Для меня было честью встретиться сегодня утром с госпожой Тихановской в Белом доме. Соединенные Штаты солидарны с Беларусью в ее стремлении к демократии и универсальным правам человека», – написал Байден в «Твиттере» по итогам встречи.

По словам Тихановской, пишет Голос Америки, встреча, продолжавшаяся около пятнадцати минут, была очень теплой.

«Я увидела человека, которому небезразлично то, что происходит в Беларуси», – подчеркнула она.

«Я донесла до господина президента наши месседжи, – сказала Тихановская, – что в Беларуси – борьба не геополитическая: это наша борьба против насилия, против беззакония».

Ранее Тихановская посетила Нью-Йорк, где встретилась с белорусской диаспорой

Лидер оппозиции Беларуси находится с визитом в США уже десять дней; во время ее пребывания в Вашингтоне с ней провели встречи высокопоставленные представители администрации, включая госсекретаря Энтони Блинкена, замгоссекретаря Викторию Нуланд и советника по национальной безопасности Джейка Салливана. Кроме того, с Тихановской встретились американские законодатели, в том числе глава сенатского комитета по международным делам Боб Менендес.

Напомним, что для поддержки белорусского демократического движения в Конгрессе недавно был создан кокус «Друзья Беларуси».

В ходе пребывания в Вашингтоне и Нью-Йорке Светлана Тихановская встретилась с белорусской диаспорой.

Тихановская выступает за то, чтобы США сыграли роль посредника в возможных переговорах между белорусской оппозицией и официальным Минском.

В ходе визита лидер оппозиции Беларуси призвала США к усилению давления на режим Александра Лукашенко. Беседуя с журналистами, она сообщила, что представила руководству США перечень белорусских предприятий, который оппозиция считает необходимым включить в санкционный список.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]