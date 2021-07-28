Джо Байден принял Светлану Тихановскую в Белом доме
Президент Джо Байден в среду принял в Белом доме лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую.
«Для меня было честью встретиться сегодня утром с госпожой Тихановской в Белом доме. Соединенные Штаты солидарны с Беларусью в ее стремлении к демократии и универсальным правам человека», – написал Байден в «Твиттере» по итогам встречи.
По словам Тихановской, пишет Голос Америки, встреча, продолжавшаяся около пятнадцати минут, была очень теплой.
«Я увидела человека, которому небезразлично то, что происходит в Беларуси», – подчеркнула она.
«Я донесла до господина президента наши месседжи, – сказала Тихановская, – что в Беларуси – борьба не геополитическая: это наша борьба против насилия, против беззакония».
Ранее Тихановская посетила Нью-Йорк, где встретилась с белорусской диаспорой
Лидер оппозиции Беларуси находится с визитом в США уже десять дней; во время ее пребывания в Вашингтоне с ней провели встречи высокопоставленные представители администрации, включая госсекретаря Энтони Блинкена, замгоссекретаря Викторию Нуланд и советника по национальной безопасности Джейка Салливана. Кроме того, с Тихановской встретились американские законодатели, в том числе глава сенатского комитета по международным делам Боб Менендес.
Напомним, что для поддержки белорусского демократического движения в Конгрессе недавно был создан кокус «Друзья Беларуси».
В ходе пребывания в Вашингтоне и Нью-Йорке Светлана Тихановская встретилась с белорусской диаспорой.
Тихановская выступает за то, чтобы США сыграли роль посредника в возможных переговорах между белорусской оппозицией и официальным Минском.
В ходе визита лидер оппозиции Беларуси призвала США к усилению давления на режим Александра Лукашенко. Беседуя с журналистами, она сообщила, что представила руководству США перечень белорусских предприятий, который оппозиция считает необходимым включить в санкционный список.
20:04 28/07/2021
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