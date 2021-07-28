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Шойгу пояснил, для чего проводятся военные учения России и Беларуси "Запад-2021"

Стратегические военные манёвры "Запад-2021", которые проведут осенью Россия и Беларусь, носят сугубо оборонительный характер, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду на совещании глав военных ведомств стран - участниц ШОС.


"Для отработки действий по обеспечению военной безопасности на западных рубежах в сентябре проводим совместное российско-белорусское стратегическое учение "Запад-2021". Для участия в нём пригласили все страны ШОС. Это учение носит исключительно оборонительный характер и не направлено против какой-либо страны или союза", - сказал Шойгу.

При этом он отметил, пишет interfax.by, что "Россия никогда не призывала и не призывает к возрождению блоковой идеологии и противостоянию по оси "Восток - Запад".

"Мы выступаем за сбалансированное развитие взаимодействия в оборонной сфере, обеспечивающее своевременное, адекватное, а главное - эффективное реагирование на весь спектр угроз безопасности", - сказал Шойгу.

Важным аспектом международной стабильности он назвал урегулирование региональных конфликтов.

"Активно содействуем этому процессу. Наглядные примеры - Сирия и Нагорный Карабах", - сказал министр.
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