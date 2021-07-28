Дональд Туск (фото - president.gov.ua)





Лидирует в опросе правящая партия Право и справедливость, ее поддерживают 33,6% поляков, пишет news.liga.net. Рейтинг партии почти не изменился по сравнению с опросом, проведенном в июне.





На втором месте – Гражданская коалиция, ее поддерживают 26,2% опрошенных, за месяц рейтинг партии вырос на 10,1%. В начале июля стало известно, что партию возглавил Туск.





Разрыв между двумя основными политическими конкурентами в Польше сократился с 15,6% до 7,4%.





На 7% упал рейтинг оппозиционной партии Польша 2050, которую возглавляет журналист и телеведущий Шимон Головня. За нее готовы проголосовать 10,9% опрошенных.





Партия Левые вместе набирает 7,1%, потеряв 1,2 пункта, крайне правая Конфедерация – 5,4%, потеряв 3,9 пункта.





Туск – один из основателей Гражданской платформы, с 2007 по 2014 год – премьер-министр Польши, с 2014 по 2019 – председатель Европейского совета.





Туск неоднократно заявлял, что путинская Россия – вовсе не партнер Европы, а ее стратегическая проблема. Также он отреагировал на призыв французского президента Макрона "помириться" с РФ. Политик систематически призывал Запад помогать Украине.





4 июля 2021 года Туск обвинил Право и справедливость в том, что ее политика якобы выгодна Кремлю.



