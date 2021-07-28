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«Любому телеканалу нужна картинка с места». Аналитик — о судьбе «Белсата», признанного экстремистским

Игорь Тышкевич проанализировал перспективы независимого телеканала.

«Любому телеканалу нужна картинка с места». Аналитик — о судьбе «Белсата», признанного экстремистским
Игорь Тышкевич. Фото с его страницы в Фейсбуке
27 июля суд Железнодорожного района Гомеля признал сайт и соцсети независимого телеканала «Белсат» экстремистскими. Основанием для такого решения суда послужили материалы проверки управления ГУБОПиК МВД по Гомельской области.

Чем для телеканала может обернуться инициатива властей? По мнению аналитика Украинского центра будущего Игоря Тышкевича, пишет Салідарнасць, можно говорить о нескольких вероятных сценариях развития событий.

По началу канал может даже получить рост аудитории на фоне новой атаки властей, но в отдаленной перспективе все выглядит совсем не так оптимистично.

Тышкевич предполагает, что редакция телеканала неизбежно столкнется с новыми трудностями уже в ближайшее время. Статус экстремистского ресурса усложнит работу оставшимся в Беларуси сотрудникам, в том числе и техперсоналу.

Кроме того, в самое ближайшее время могут возникнуть вопросы со спикерами, которые будут вынуждены оценивать риски открытого сотрудничества с телеканалом.

Некоторое время, говорит эксперт, возникшие пробелы можно будет компенсировать за счет информации из штабов Светланы Тихановской и Павла Латушко, а также экспертов, живущих за пределами Беларуси.

— Но любому телеканалу нужна картинка. Картинка с места событий, — подчеркивает Тышкевич.

Аналитик не исключает, что неизбежное падение популярности телеканала может заставить задуматься польскую сторону о целесообразности дальнейшего финансирования канала.

Аналитик считает, что судьба «Белсата» может развиваться несколькими путями. Он привел в качестве одного из примеров телеканал «Настоящее время», появившийся после того, как в России признали иноагентом Радио Свобода.

Есть и более радикальные варианты: например, переориентация на работу на украинскую аудиторию или на российскую. В любом случае, сохранение в сложившейся ситуации прежней концепции работы будет крайне затруднительно, считает эксперт.
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