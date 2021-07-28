Джо Байден (фото - ЕРА)





Он отметил, пишет news.liga.net, что все видели как киберугрозы, включая атаки программ-вымогателей, все чаще могут нанести ущерб реальному миру и нарушить его работу.





"Я не могу этого гарантировать, вы проинформированы так же, как и я. Но я думаю, что более вероятно, если мы придем к настоящей войне со стрельбой с крупной державой, то это будет в результате кибервзлома с серьезными последствиями", – сказал Байден разведсообществу США.





По его словам, этот риск растет в геометрической прогрессии.





В то же время Байден говорил, что США должны сотрудничать по общим вопросам (например, над изменениями климата) с Россией и Китаем – "своими нынешними конкурентами и, возможно, смертельными конкурентами в будущем".





3 июля разведки США и Великобритании заявили, что ГРУ России стоит за сотнями кибератак во всем мире.





5 июля президент США Джо Байден призвал президента РФ Владимира Путина принять меры против базирующихся в России хакеров.