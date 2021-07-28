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Байден: Если мы придем к настоящей войне с крупной державой, то это будет из-за кибератаки

Если США придут к настоящей войне с крупной державой, то это случится из-за кибератак. Такое мнение высказал президент США Джо Байден, выступая в Офисе директора американской нацразведки, передает пресс-служба Белого дома.

Джо Байден (фото - ЕРА)

Он отметил, пишет news.liga.net, что все видели как киберугрозы, включая атаки программ-вымогателей, все чаще могут нанести ущерб реальному миру и нарушить его работу.

"Я не могу этого гарантировать, вы проинформированы так же, как и я. Но я думаю, что более вероятно, если мы придем к настоящей войне со стрельбой с крупной державой, то это будет в результате кибервзлома с серьезными последствиями", – сказал Байден разведсообществу США.

По его словам, этот риск растет в геометрической прогрессии.

В то же время Байден говорил, что США должны сотрудничать по общим вопросам (например, над изменениями климата) с Россией и Китаем – "своими нынешними конкурентами и, возможно, смертельными конкурентами в будущем".

3 июля разведки США и Великобритании заявили, что ГРУ России стоит за сотнями кибератак во всем мире.

5 июля президент США Джо Байден призвал президента РФ Владимира Путина принять меры против базирующихся в России хакеров.
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