+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Европарламенте призвали освободить задержанных правозащитников "Весны"

Несколько депутатов Европарламента призвали немедленно освободить задержанных представителей лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна» Алеся Беляцкого, Валентина Стефановича и Владимира Лабковича.

Соответствующее заявление опубликовал в  «Твиттере» евродепутат Анджей Халицки.

Заявление также подписали евродепутат Бернар Гетта и глава делегации Европарламента по связям с Беларусью Роберт Бедронь.

«Мы очень обеспокоены судьбой трех лидеров правозащитного центра «Весна» Валентина Стефановича, Владимира Лабковича и его основателя Алеся Беляцкого, которые были задержаны и сейчас находятся в следственном изоляторе, — говорится в заявлении. — Они с удивительным мужеством посвятили себя продвижению прав человека в Беларуси. Они работают над улучшением жизни своих сограждан, предлагая юридическую помощь и консультации тем, кто пострадал от нарушений прав человека».

Задержание правозащитников в заявлении его авторы назвали «позором». «Белорусские власти должны понять, что невозможно посадить в тюрьму все общество, которое в прошлом году проявило необычайное мужество и решимость в борьбе за свободу, — подчеркивают евродепутаты. — Поэтому мы призываем к немедленному освобождению Валентина Стефановича, Владимира Лабковича и Алеся Беляцкого. Их незаконное задержание только усугубляет делегитимацию власти и затрудняет достижение социального мира в Беларуси».

14 июля в Минске и других городах Беларуси во время новой волны уголовного преследования «третьего сектора» было проведено не менее 30 обысков, задержано более 10 человек, среди которых представители правозащитного сообщества, общественные активисты, в том числе руководители «Весны» Алесь Беляцкий и Валентин Стефанович и юрист организации Владимир Лабкович.
Источник: naviny
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]