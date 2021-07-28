Видеообращение опубликовано на странице главы государства в YouTube.





«Не в мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах Киевская Русь — это мать нашей истории»,— заявил украинский президент. По его словам, 24 области Украины и полуостров Крым являются «родными детьми» Киевской Руси, а они по праву — ее наследники.





«А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство. И пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров»,— добавил лидер Украины.





В обращении к соотечественникам президент заявил, что главная задача для страны — не потерять то, что построено, восстановить то, что разрушено, вернуть то, что захвачено. «А все это вместе и всем вместе — навсегда сохранить. А значит — сохранить себя и государство»,— заключил он.









В середине июля президент России Владимир Путин написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев». В ней российский президент назвал бедой и трагедией «стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной».





Он также указал на то, что русские и украинцы — это один народ. Статья вышла на русском и украинском языках. Однако Владимир Зеленский не согласился с утверждением российского президента. Он сравнил отношения двух стран с библейским сюжетом о Каине и Авеле.