Соответствующий проект указа президента был одобрен на заседании правительства в среду.





По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, такое решение связано со сложившейся критической ситуацией на границе Литвы с Беларусью и обращения литовской стороны.





В частности, речь идет о том, что критически выросло количество нелегальных мигрантов, которые попадают в Литву со стороны Беларуси.