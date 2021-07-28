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Ермошина и другие. Киберпартизаны заявили о взломе АИС "Паспорт"

Хакерская группировка, называющая себя белорусскими киберпартизанами, заявила, что взломала паспортную систему Беларуси. В подтверждение этого утверждения в открытый доступ были выложены паспортные данные официальных лиц. 

Ермошина и другие. Киберпартизаны заявили о взломе АИС "Паспорт"
Взлом паспортной системы – это уже значительно более серьезный удар по имиджу правоохранительной системы страны, чем взлом АИС «ГАИ-ЦЕНТР», о котором киберпартизаны объявили двумя днями ранее, пишет Ежедневник.

При этом в подтверждение атаки хакеры выложили в открытый доступ паспортные данные председателя Центризбиркома Лидии Ермошиной, председателя КГБ Ивана Тертеля, Натальи Качановой и других важных персон, причем, не только с белорусскими корнями. 

Выложены даже данные бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева, бежавшего в Беларусь и сейчас проживающего в нашей стране.

Как утверждают киберпартизаны, у них сейчас есть данные по руководству всего силового блока страны и близкого круга Лукашенко. Более того, утверждается, что вскоре будут обнародованы данные кадровых сотрудников КГБ, а также агентов в ЕС.

АИС «Паспорт» — это инструмент автоматизации служебной деятельности подразделений паспортно-визовой службы уровня ГУВД Мингорисполкома, УВД облисполкомов, а также подчиненных им подразделений паспортно-визовой службы территориальных органов внутренних дел. Система создана НПООО «ТОДЕС» по заказу МВД.

Официально МВД пока никак не прокомментировало распространенную информацию.

Ранее эта же группировка объявила о взломе АИС «ГАИ-ЦЕНТР».

Как напоминает reform.by, 12 июля пресс-служба МВД сообщила о проблемах с доступом к ведомственным информационным сервисам. В ведомстве объяснили неполадки аномальной жарой. Перебои с доступом к ведомственным сервисам, таким как база данных ГАИ и прочим, начались 8 июля. Регистрационные и регистрационно-экзаменационные подразделения ГАИ возобновили работу лишь 16 июля.
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