Тихановская рассказала, чем ей угрожали в кабинете Ермошиной
В интервью американскому изданию BuzzFeed Светлана Тихановская рассказала, чем ей угрожали, чтобы она не оставалась в Беларуси. Эти угрозы прозвучали в кабинете председателя ЦИК Лидии Ермошиной перед тем, как Тихановская покинула страну.
"Мне говорили: "Ваш муж в тюрьме, вас тоже посадят на 15 лет“. Мы знаем, где находятся ваши дети, и их поместят в детский дом. Мне ужасно подробно рассказали, как в тюрьме жестоко обращаются с женщинами”, — приводит ее слова издание.
Также она выразила неуверенность, что после ее визита в США Штаты пойдут на помощь "в какой-либо значимой форме". Издание цитирует слова Тихановской, из которых следует, что по итогам встречи она не получила "конкретных обещаний о действиях".
BuzzFeed — популярное американское издание, но его интернет-репутация достаточно ненадежна.
09:51 28/07/2021
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