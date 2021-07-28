+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Тихановская рассказала, чем ей угрожали в кабинете Ермошиной

В интервью американскому изданию BuzzFeed Светлана Тихановская рассказала, чем ей угрожали, чтобы она не оставалась в Беларуси. Эти угрозы прозвучали в кабинете председателя ЦИК Лидии Ермошиной перед тем, как Тихановская покинула страну.


"Мне говорили: "Ваш муж в тюрьме, вас тоже посадят на 15 лет“. Мы знаем, где находятся ваши дети, и их поместят в детский дом. Мне ужасно подробно рассказали, как в тюрьме жестоко обращаются с женщинами”, — приводит ее слова издание.

Также она выразила неуверенность, что после ее визита в США Штаты пойдут на помощь "в какой-либо значимой форме". Издание цитирует слова Тихановской, из которых следует, что по итогам встречи она не получила "конкретных обещаний о действиях".

BuzzFeed — популярное американское издание, но его интернет-репутация достаточно ненадежна. 
Еврорадио
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]