Экс-президент США Обама отпразднует 60-летие большой вечеринкой





Обама отпразднует 60-летний юбилей 4 августа. Праздник состоится в особняке на острове Мартас-Винъяд (штат Массачусетс), который Барак и Мишель Обама купили в 2019 году.





На день рождения, по информации источника, должны прийти десятки друзей бывшего хозяина Белого дома, но их имена держаться в тайне. По словам одного из источников, приглашены многие знаменитости, в том числе телеведущая Опра Уинфри и актер Джордж Клуни.





Важное условие для гостей праздника – отрицательный тест на коронавирус.

"Это будет большая (вечеринка)", - отметил источник.





Вместе с тем, пресс-секретарь Обамы никак не прокомментировала информацию о готовящейся вечеринке.







