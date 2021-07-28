Экс-президент США Обама отпразднует 60-летие большой вечеринкой
Бывший президент США Барак Обама намерен устроить большую вечеринку в честь своего 60-летия, пишет издание Hill со ссылкой на источники.
Обама отпразднует 60-летний юбилей 4 августа. Праздник состоится в особняке на острове Мартас-Винъяд (штат Массачусетс), который Барак и Мишель Обама купили в 2019 году.
На день рождения, по информации источника, должны прийти десятки друзей бывшего хозяина Белого дома, но их имена держаться в тайне. По словам одного из источников, приглашены многие знаменитости, в том числе телеведущая Опра Уинфри и актер Джордж Клуни.
Важное условие для гостей праздника – отрицательный тест на коронавирус.
"Это будет большая (вечеринка)", - отметил источник.
Вместе с тем, пресс-секретарь Обамы никак не прокомментировала информацию о готовящейся вечеринке.
09:39 28/07/2021
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