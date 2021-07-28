Минск надеется, что в решении санкций США "возобладает здравый смысл"
Глава белорусской миссии при ООН также заявил, что власти страны отреагируют на факт встречи ряда постпредств организации со Светланой Тихановской.
Белорусские власти рассчитывают, что Вашингтон будет принимать решения по санкциям в отношении Минска на основе разговора с официальными властями, а не с лидером оппозиции Светланой Тихановской, заявил РИА Новости постпред Беларуси при ООН Валентин Рыбаков.
"Мы надеемся на то, что Вашингтон будет принимать такие решения взвешенно, на основе разговора, в первую очередь с представителями официального Минска. Я очень надеюсь на то, что здравый смысл все-таки возобладает", - сказал Рыбаков.
Тихановская находится в США с 18 июля, в Вашингтоне она провела ряд встреч, на которых поднимала вопрос о введении новых санкций в отношении официального Минска.
"Для того чтобы принимать какие-то серьезные решения, которые повлияют на двусторонние отношения радикальным образом, нужно выслушивать обе стороны, а не одну", - сказал Рыбаков
По его словам, с официальным Минском у США сейчас диалог практически отсутствует.
"И полагаться только на мнение человека, который не проживает длительное время в Беларуси и не может представлять интересы Беларуси, наверное, ошибочно", - добавил белорусский постпред.
Он также уточнил, что Минск будет учитывать факт прошедших встреч Тихановской и представителей ООН, и это отразится на взаимодействии с ними белорусских властей.
"Если они предпочитают тратить свое рабочее время на то, чтобы встречаться с человеком, который никого, кроме самого себя, не представляет, это, разумеется, их право", - сказал Рыбаков.
Визит Тихановской в США
Ранее МИД Беларуси прокомментировал поездку экс-кандидата на пост президента Беларуси Светланы Тихановской, назвав ее "туристической". Как заявил пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз, это "часть некоего американского внутриполитического шоу, происходящего в виртуальной реальности для американской же аудитории".
"Мы также увидели, как пресс-секретарь Госдепартамента ссылается на поддержку неких эфемерных "демократических устремлений белорусского народа", - сказал Глаз. Его цитирует sputnik.by/
09:44 28/07/2021
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