Валентин Рыбаков. Белорусские власти рассчитывают, что Вашингтон будет принимать решения по санкциям в отношении Минска на основе разговора с официальными властями, а не с лидером оппозиции Светланой Тихановской, заявил РИА Новости постпред Беларуси при ООН





"Мы надеемся на то, что Вашингтон будет принимать такие решения взвешенно, на основе разговора, в первую очередь с представителями официального Минска. Я очень надеюсь на то, что здравый смысл все-таки возобладает", - сказал Рыбаков.

Тихановская находится в США с 18 июля, в Вашингтоне она провела ряд встреч, на которых поднимала вопрос о введении новых санкций в отношении официального Минска.





"Для того чтобы принимать какие-то серьезные решения, которые повлияют на двусторонние отношения радикальным образом, нужно выслушивать обе стороны, а не одну", - сказал Рыбаков

По его словам, с официальным Минском у США сейчас диалог практически отсутствует.

"И полагаться только на мнение человека, который не проживает длительное время в Беларуси и не может представлять интересы Беларуси, наверное, ошибочно", - добавил белорусский постпред.

Он также уточнил, что Минск будет учитывать факт прошедших встреч Тихановской и представителей ООН, и это отразится на взаимодействии с ними белорусских властей.

"Если они предпочитают тратить свое рабочее время на то, чтобы встречаться с человеком, который никого, кроме самого себя, не представляет, это, разумеется, их право", - сказал Рыбаков.

Визит Тихановской в США

Ранее МИД Беларуси прокомментировал поездку экс-кандидата на пост президента Беларуси Светланы Тихановской, назвав ее "туристической". Как заявил пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз, это "часть некоего американского внутриполитического шоу, происходящего в виртуальной реальности для американской же аудитории".

"Мы также увидели, как пресс-секретарь Госдепартамента ссылается на поддержку неких эфемерных "демократических устремлений белорусского народа", - сказал Глаз. Его цитирует sputnik.by/



