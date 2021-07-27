На фоне ожидаемого усиления санкционного давления со стороны Запада официальный Минск открыто рассчитывает на поддержку Москвы, которая позволит компенсировать ожидаемые потери. Однако Москва пока ограничивается словесной солидарностью, запросы официального Минска в части финансовой поддержки остаются без удовлетворения, отмечается в новом выпуске «Беларусь в фокусе», пишет thinktanks.by





Россия предварительно выразила готовность сохранить цены на газ для Беларуси на текущем уровне. Отказав, тем самым, в удовлетворении многолетних требований Минска о выравнивании их с внутрироссийскими.





Также де-факто получен отказ по вопросу компенсации белорусскому бюджету потерь от изменения системы налогообложения добычи нефти в России (обнуление экспортных пошлин с параллельным ростом ставок налога на добычу).





Вместо фактического субсидирования российская сторона выразила готовность рассмотреть возможность предоставления новых кредитов, что объективно ведет к ухудшению финансовой устойчивости белорусского режима как за счет роста входящей цены на нефть, которая выравнивается с мировой, так и за счет вероятного роста внешней задолженности.





Эксперты считают, что пока Москва ограничивается символической поддержкой белорусских властей. Безвозвратных финансовых вливаний очевидно не будет. При этом с учетом того, что Россия фактически превращается в безальтернативного кредитора беларуского режима, она получает возможность обставлять условия предоставления кредитной поддержки новыми, в том числе и не экономическими требованиями.





В Минске это осознают, но поле для маневра как никогда узкое. Для «продажи» Кремлю остается только внешнеполитическая субъектность и спекулирование на вероятных страхах путинского окружения того, что в случае падения белорусского режима может не устоять и путинский.



