Мнение: Что реально угрожает Беларуси

Психика человека так устроена, что если каждый день жить в постоянно меняющейся среде, то привыкаешь к этим изменениям и уже почти не замечаешь их. Но достаточно выпасть из череды событий на некоторый срок и даже малейшие изменения начинают поражать, заставляют на всю картину в целом, а не разглядывать ее отдельными эпизодами.





Недавно зашел в салон красоты, к своему любимому мастеру, чтобы постричься. Не был у нее полгода просто потому, что из-за чрезмерной занятости не получалось. Стригся, где придется, чтобы побыстрее. Но вот наконец выбрался. Подхожу к двери и читаю объявление для клиентов салона: «Просьба во время стрижки не обсуждать болезни и политику. Это может неблагоприятно отразиться на вашей стрижке. С уважением, мастера».









Причем, понимаю, что именно политика тут главная, поскольку обсуждение болезни (а имелась ввиду как раз ситуация с COVID-19) неизменно вела к политике. Я уточнил, чья это была инициатива с объявлением. Оказалось, что даже не администрации, а самих мастеров. Они сами запечатали свои уста и уста своих клиентов.





Впрочем, шок я испытал не от этого. Просто подумал, что мастера не хотят обсуждать больные темы на работе. Наверняка не одни они такие сегодня. Но дальше было похлеще. Сажусь в кресло, а мастер мне: «Где вы пропадали так долго, я думала, что вы уехали, как все…»





«Не уехал, - отвечаю, - я невыездной. Уголовное дело уже почти полтора года висит… Я ведь журналист...»





И тут мастер наклоняется к самому моему уху, оглядывается по сторонам, и быстро, чтобы никто не услышал, с нотками заговора в голосе, многозначительно шепчет: «А я видела ваше видео».





Я хотел было уточнить, какое видео, так как сам в последнее время ничего не снимал, но не стал ничего спрашивать, вспомнив про табу. Обсуждать какую бы то ни было тему шепотом, оглядываясь по сторонам – увольте.





Я просто сидел и думал о том, как мы сильно пали за последние полгода. Можно оправдывать это чем угодно - спасением страны от некоего мифического чудовища, наведением порядка, борьбой с терроризмом - но реально оправдания этому нет. При любом раскладе, при любой ситуации в стране у людей должна быть отдушина, своего рода предохранительный клапан котла под названием страна. Если негде выпустить пар, то неизбежно произойдет взрыв. Особенно, если в огнь под котлом постоянно подливается масло. Это не я придумал, это известный закон термодинамики. Причем, чем толще стенки котла, тем большее авление он может выдержать, но тем и сильнее в итоге будет взрыв.





В американском судопроизводстве есть интересный прецедент, когда один представитель центральной власти подал в суд на гражданина, за то, что тот публично обозвал его вором. Суд отказал в иске на том основании, что у гражданина должна быть возможность высказать публично свою позицию, так сказать, выпустить пар. Причем, совершенно не важно, полную чушь он несет или говорит правду – чиновник в любом случае имеет значительно больше механизмов, чтобы донести людям свою позицию, поэтому не нуждается в защите суда.





Салоны красоты, бани, кухни – это как раз те предохранительные клапаны, где людям даже во времена СССР давали выпустить пар. Очень у многих были приемники с запредельными частотами, позволявшими слушать и Би-Би-Си, и Радио Свобода и многие другие так называемые вражеские голоса. Люди собирались на кухне, включали радио и слушали, а потом обсуждали у парикмахера, в бане с друзьями, на пикнике.





Да что кухня! Я служил в советской армии, в части особого назначения, где каждый второй офицер был чекистом. Мы перехватывали переговоры штабов НАТО для чего использовались мощные радиоприемники и целые антенные поля. Так вот, во время дежурства все без исключения, в том числе и офицеры, слушали те самые вражеские голоса, хотя это было категорически запрещено. Конечно, дежурный офицер периодически устраивал рейды по залам, но лишь потому, что так было положено. Даже если кого-то и ловили за этим занятием, то максимум наказывали внеочередным нарядом. И это в советской армии, в воинской части, подпадающей под юрисдикцию КГБ!





Да, в СССР нельзя было открыто выйти на улицу и ругать власть, и даже в парикмахерской все прекрасно понимали, что можно было обсуждать, а что нет. Но отдушины всегда были. Простой гражданин никогда не стал бы со страхом шептать, что он слушал Севу Новгородцева. Просто потому, что это делали очень многие – по оценкам экспертов, около 30% взрослого населения СССР. Не смотря на глушилки и дефицит приемников. Мы даже в казарме советской армии это свободно обсуждали.





И вот теперь, в век информационных технологий, в Беларуси люди со страхом шепчут о том, что посмотрели какое-то видео. Не признанное экстремистским, не запрещенное даже и никак не ограниченное к просмотру. Шепчут именно потому, что боятся понести за это «заслуженное» наказание в виде суток, штрафа или даже уголовного дела. Потому что прекрасно понимают, что такое вполне реально может быть. По этой же причине люди стали сами себе запрещать разговаривать о политике, чтобы случайно не сказать что-нибудь не то и не отправиться за решетку. Ведь борьба с инакомыслием приобрела в Беларуси такие масштабы, что уже реально напоминает паранойю. И чем дальше, тем хуже. А котел ведь по-прежнему кипит и даже больше, чем раньше.





Я убежден, что протесты прекратились не потому, что власти заглушили все предохранительные клапаны, лишили с вой народ возможности выпустить лишнее давление. Люди просто потеряли надежду, что в этой стране можно что-то решить мирно, как это предлагают нынешние лидеры оппозиции. Люди ждут новых, уже реально радикальных лидеров. И когда они появятся (не придуманные властями, а настоящие), произойдет взрыв. И он будет невероятно разрушительным, учитывая то, какое давление сейчас в котле. Чтобы избежать этого и реально спасти страну, властям следует немедленно сдать назад, ослабить давление и перестать подливать масла в огонь. Так сказать, перестать раскачивать ситуацию в стране...



