+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Лукашенко назначил нового начальника штаба тыла Вооруженных Сил Беларуси

Эта вакансия оставалась открытой почти два месяца после того, как Александр Панферов был освобожден от должности после трех с половиной лет работы.

© Photo : Министерство обороны Беларуси

Новым первым заместителем начальника тыла Вооруженных Сил Республики Беларусь - начальником штаба тыла стал полковник Александр Мосолов, сообщили в пресс-службе Александра Лукашенко.

Указ о назначении Александр Лукашенко подписал 27 июля.

О биографии Александра Мосолова известно немного: он был заместителем командующего Северо-западного оперативного командования по тылу, а также начальником вещевого управления Министерства обороны. На новом посту он сменил Александра Панферова, который был освобожден от должности 1 июня. Тот в свою очередь был уволен с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды и знаков различия, пишет Sputnik.by.

Штаб тыла занимается поддержанием тыла страны в состоянии постоянной боевой и мобилизационной готовности. Организовывает совместно с управлениями тылового обеспечения Минобороны и Вооруженных Сил, департаментом транспортного обеспечения Министерства обороны материальное, транспортное, медицинское, ветеринарное и другие виды тылового обеспечения.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]