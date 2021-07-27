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Политзаключенный Золотарев не будет писать апелляцию и прошение о помиловании

17-летний политзаключенный Никита Золотарев не будет подавать апелляцию на приговор и прошение о помиловании. Об этом информагентству БелаПАН сообщил его отец Михаил Лапунов, побывавший на свидании с сыном в гомельском СИЗО.

Никита Золотарев​

По словам отца Никита сказал: "Да, я болен, камера меня убивает, но я не хочу умирать здесь . Хочу под солнцем, на войне, за тебя, за маму, за брата, чтобы не зря". 

Отец передал ему приветы от родственников и знакомых из Канады, Дании, Англии, Германии, Литвы и Польши, чтобы Никита не чувствовал себя одиноким, передает Еврорадио. 

"О возможности прошения о помиловании Никита сказал: "Нет, в зону меня скорее", — рассказал Лапунов.

Несовершеннолетний Никита Золотарев осужден на пять лет лишения свободы по обвинению в "массовых беспорядках". 14 июля ему вынесли новый приговор — полтора года за "насилие над сотрудниками милиции": якобы Золотарев напал на работников СИЗО. Всего юноша проведет в колонии четыре с половиной года (один день в СИЗО засчитывается для несовершеннолетних за два дня).

Как сообщалось ранее, подросток болеет эпилепсией. На суде он заявлял, что его бьют в СИЗО.
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