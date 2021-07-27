Никита Золотарев​





По словам отца Никита сказал: "Да, я болен, камера меня убивает, но я не хочу умирать здесь . Хочу под солнцем, на войне, за тебя, за маму, за брата, чтобы не зря".





Отец передал ему приветы от родственников и знакомых из Канады, Дании, Англии, Германии, Литвы и Польши, чтобы Никита не чувствовал себя одиноким, передает Еврорадио.





"О возможности прошения о помиловании Никита сказал: "Нет, в зону меня скорее", — рассказал Лапунов.





Несовершеннолетний Никита Золотарев осужден на пять лет лишения свободы по обвинению в "массовых беспорядках". 14 июля ему вынесли новый приговор — полтора года за "насилие над сотрудниками милиции": якобы Золотарев напал на работников СИЗО. Всего юноша проведет в колонии четыре с половиной года (один день в СИЗО засчитывается для несовершеннолетних за два дня).





Как сообщалось ранее, подросток болеет эпилепсией. На суде он заявлял, что его бьют в СИЗО.