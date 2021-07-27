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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Сегодня на шесть человек увеличился список людей, привлеченных к ответственности за протестную активность

Сегодня, 27 июля, в списке появились еще несколько фамилий.

Фото: Hrodna.life

По подсчетам правозащитников незарегистрированного в Беларуси центра «Вясна», таких людей сейчас 586.
 
За день список увеличился на шесть человек. В нем оказались Максим Железнов, Максим Шевлинский, Геннадий Казючиц, Иван Куриленко, Андрей Грива и Владимир Алексеев.

Кто они и почему для них определен такой статус, пишет blizko.by,  можно узнать на профильном сайте.
 
Официальные белорусские власти, в свою очередь, отрицают сам факт преследования по политическим мотивам внутри страны.
 
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