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По подсчетам правозащитников незарегистрированного в Беларуси центра «Вясна», таких людей сейчас 586.

За день список увеличился на шесть человек. В нем оказались Максим Железнов, Максим Шевлинский, Геннадий Казючиц, Иван Куриленко, Андрей Грива и Владимир Алексеев.





Кто они и почему для них определен такой статус, пишет blizko.by, можно узнать на профильном сайте.

Официальные белорусские власти, в свою очередь, отрицают сам факт преследования по политическим мотивам внутри страны.







