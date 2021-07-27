Сегодня на шесть человек увеличился список людей, привлеченных к ответственности за протестную активность
Сегодня, 27 июля, в списке появились еще несколько фамилий.
Фото: Hrodna.life
По подсчетам правозащитников незарегистрированного в Беларуси центра «Вясна», таких людей сейчас 586.
За день список увеличился на шесть человек. В нем оказались Максим Железнов, Максим Шевлинский, Геннадий Казючиц, Иван Куриленко, Андрей Грива и Владимир Алексеев.
Кто они и почему для них определен такой статус, пишет blizko.by, можно узнать на профильном сайте.
Официальные белорусские власти, в свою очередь, отрицают сам факт преследования по политическим мотивам внутри страны.
18:59 27/07/2021
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