Президент Филиппин заявил о невозможности войны с Китаем









Президент Филиппин Родриго Дутерте исключил возможность войны с Китаем из-за территориального спора в Южно-Китайском море. Об этом филиппинский лидер заявил во время выступления в парламенте страны, пишет Sputnik.





"Как мы можем воевать с Китаем, у нас что, есть оружие?" - сказал Дутерте.

По его словам, США обещают защитить Филиппины, если возникнет угроза. Однако для военных действий американцам потребуется решение Конгресса.





"Это будет кровавая бойня, если я пойду на войну сейчас", - подчеркнул Дутерте.

При этом Дутерте обратил внимание, что, когда началась пандемия, первой страной, руководству которой он позвонил, был Китай.





В 2013 году Филиппины при администрации Бенигно Акино оспорили в третейском суде в Гааге территориальные притязания Китая в Южно-Китайском море. В 2016 году суд постановил, что спорные территории архипелага Спратли (китайское название - Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют.





В свою очередь Пекин не признал действительным решение постоянной палаты третейского суда в Гааге.







