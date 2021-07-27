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Президент Литвы против введения ЧС на границе из-за ситуации с нелегалами

Чрезвычайное положение из-за наплыва мигрантов в Литву может быть введено лишь в крайнем случае, пока необходимости в этом нет, заявил президент Гитанас Науседа.

"Сегодня я не вижу в этом необходимости", - сказал глава государства журналистам во вторник на полигоне в Пабраде, его цитирует interfax.by

"Я внимательно слежу за ситуацией, вижу еще немало резервов, которые могли бы использовать министерство внутренних дел и Служба охраны государственной границы для того, чтобы проблемы решались, и лишь в крайнем случае и, без сомнения, при условии консультаций и разъяснения населению, мы могли бы вернуться к вопросу о чрезвычайном положении", - отметил он.

Ранее во вторник министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что МВД предложило правительству ввести чрезвычайное положение в приграничных самоуправлениях.
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