Журналисты « Народной воли » спросили известных чиновников и рьяных сторонников Лукашенко о том, как остановить пытки на Окрестина.





ОЛЕГ РУММО, директор «Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии», член Совета Республики, был доверенным лицом Лукашенко на прошлых выборах:





«Я волнуюсь о здоровье всех людей. Всего доброго, до свидания».





ВАДИМ ГИГИН, декан факультета философии и социальных наук БГУ, частый гость эфиров на госТВ:





«Извините, я сижу на приеме документов — сегодня последний день. Очень много абитуриентов, большой наплыв поступающих. В другой раз позвоните, я подумаю».





ДМИТРИЙ БРЫЛЕВ, заместитель начальника управления взаимодействия со средствами массовой информации и редакционной деятельности — официальный представитель Генеральной прокуратуры Республики Беларусь:





«Если все это на самом деле соответствует действительности, то у человека никто не отбирал право сообщить об этом через институт жалоб.





Мы, безусловно, также отслеживаем средства массовой информации, и могу поблагодарить вас за этот маячок, обратим внимание. Но когда журналист обращается — это немного не то. Сейчас любую информацию нужно перепроверять, очень много фейков.





А закон Об обращениях граждан никто не отменял, он работает. И тот, кто конкретно пострадал, может направить обращение в соответствующие органы. Другой вопрос, почему не отправляет. Не желает или нет оснований?





Я, конечно, сообщу об этом своим коллегам, которые надзор осуществляют. Но и сами люди должны показать, когда, в какой период времени, что им не дали, в чем конкретно нарушены их права».







