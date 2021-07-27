+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

У известных чиновников спросили о пытках на Окрестина: вот что они ответили

Пытки на в ЦИП на Окрестина стали обыденностью - людей держат в переполненных камерах, забирают постельные принадлежности и даже матрасы, на пол выливают хлорку, передачи не передают.

У известных чиновников спросили о пытках на Окрестина: вот что они ответили
фото носит иллюстративный характер
Журналисты «Народной воли» спросили известных чиновников и рьяных сторонников Лукашенко о том, как остановить пытки на Окрестина.

ОЛЕГ РУММО, директор «Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии», член Совета Республики, был доверенным лицом Лукашенко на прошлых выборах:

«Я волнуюсь о здоровье всех людей. Всего доброго, до свидания».

ВАДИМ ГИГИН, декан факультета философии и социальных наук БГУ, частый гость эфиров на госТВ:

«Извините, я сижу на приеме документов — сегодня последний день. Очень много абитуриентов, большой наплыв поступающих. В другой раз позвоните, я подумаю».

ДМИТРИЙ БРЫЛЕВ, заместитель начальника управления взаимодействия со средствами массовой информации и редакционной деятельности — официальный представитель Генеральной прокуратуры Республики Беларусь:

«Если все это на самом деле соответствует действительности, то у человека никто не отбирал право сообщить об этом через институт жалоб.

Мы, безусловно, также отслеживаем средства массовой информации, и могу поблагодарить вас за этот маячок, обратим внимание. Но когда журналист обращается — это немного не то. Сейчас любую информацию нужно перепроверять, очень много фейков. 

А закон Об обращениях граждан никто не отменял, он работает. И тот, кто конкретно пострадал, может направить обращение в соответствующие органы. Другой вопрос, почему не отправляет. Не желает или нет оснований? 

Я, конечно, сообщу об этом своим коллегам, которые надзор осуществляют. Но и сами люди должны показать, когда, в какой период времени, что им не дали, в чем конкретно нарушены их права».
Источник: the-village.me
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]