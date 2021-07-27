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Дочь Григория Костусева: Папа срочно нуждается в госпитализации

Находящийся в СИЗО КГБ председатель Партии БНФ Григорий Костусев нуждается в срочной госпитализации, сообщила его дочь Екатерина Костусева.

Дочь Григория Костусева: Папа срочно нуждается в госпитализации
Она сказала БелаПАН, что 27 июля отца в СИЗО посетила его защитница Инесса Оленская. Состояние здоровья 64-летнего оппозиционного политика, по словам дочери, ухудшилось. В субботу 24 июля ему вызывали в СИЗО скорую помощь.

С 2 по 14 июля Григорий Костусев проходил обследование и курс терапии в тюремной больнице СИЗО №1 на Володарского в Минске. Сюда он попал в экстренном порядке с одышкой, отеками конечностей, проблемами с сердцем и давлением, спутанным сознанием. 

По словам политика, его состояние было связано с невыносимой жарой, влажностью и плохой вентиляцией в камере СИЗО. Диагноз, по которому Костусев получал терапию, дочери и адвокату до сих пор неизвестен.

«Сейчас медикаменты, которые дают врачи в СИЗО, моему отцу не помогают, — рассказала дочь. — Ему становится только хуже. У отца, по последним анализам, подозрение на онкозаболевание. Срочно нужна биопсия, но его держат в камере».

«Мой папа срочно нуждается в госпитализации. Мы неоднократно ходатайствовали об изменении меры пресечения на домашний арест, о госпитализации. Но это не дает результатов, — заявила она. — Я консультировалась с врачами и, по их словам, без оперативного вмешательства, скорее всего, уже не обойтись. Сегодня планирую направить еще один запрос на информацию о состоянии здоровья папы», — добавила она.

Ранее защите политика было отказано в изменении ему меры пресечения.
Источник: tutby
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