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Китай напомнил Лукашенко о "казусе Януковича"

Перспективы белорусско-китайских отношений в условиях политического кризиса и западных санкций оценивает руководитель Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий.


Политический кризис и международная изоляция Беларуси со стороны Запада подрывают планы КНР по реализации инициативы «Пояс и путь», пишет эксперт.
Беларусь интересна КНР как логистический и промышленный хаб в Восточной Европе с институциональным выходом на европейский рынок в рамках инициативы «Пояса и путь».

Интенсификация китайско-белорусского сотрудничества приходится на период после 2014 года, что совпало с началом российско-украинского конфликта и нормализацией отношений между Минском и западными столицами, включая отмену европейских и заморозку американских санкций.

Аннексия Крыма и дестабилизации Донбасса со стороны Кремля сорвали китайские планы по превращению Украины в логистический и промышленный хаб КНР в центре Европы, но вынудили Пекин перевести свое стратегическое внимание на Беларусь.

На уровне риторики Китай поддерживает белорусские власти, но не спешит поддерживать официальный Минск финансового и инвестициями. Это связано как с растущей изоляцией Беларуси со стороны западных стран, так и невозможностью реализовать изначальный замысел по получению доступа на европейский рынок через Беларусь из западных санкций.

В этом контексте Китай вынужден гибко пересматривать свою стратегию, поставив на паузу отношения с Беларусью и вернувшись к первоначальным планам работать через Украину. В пользу этого играет тот факт, что Беларусь теперь ассоциируется с повышенными геополитическими и инвестиционными рисками в отличие от Украины, которая получила доступ к европейскому рынку через Договор об ассоциации и Зону свободной торговли (с 2017 г.), а риски полномасштабного российско-украинского конфликта значительно снизились.

Таким образом, белорусско-китайские отношения повторяют цикл 2011–2015 гг., характеризующийся заморозкой сотрудничества Китая с Беларусью из-за внешнеполитической изоляции Минска со стороны Запада и переносом стратегического внимания Пекина к Украине из-за больших возможностей для продвижения китайских экономических интересов на западном направлении.

Страны региона вынуждены конкурировать друг с другом за китайский интерес и инвестиции. Беспрецедентно высокий уровень отношений между Минском и Пекином (Всестороннее доверительное стратегическое партнёрство и взаимовыгодное сотрудничество) не гарантирует сохранения стратегического интереса к Беларуси со стороны Пекина.

Чтобы сохраниться в повестке дня КНР и инициативы «Пояс и путь», белорусские власти должны выполнить обязательства и обещания, данные во время визита Председателя КНР Си Цзиньпина в мае 2015 г. В нынешних условиях это предполагает стабилизацию внутриполитической ситуации в соответствии с ожиданиями западных столиц и Пекина, разморозку отношений с Западом и дальнейшую нормализацию отношений с прицелом на получение институционального доступа на европейский рынок (вступление в ВТО, торговое соглашение с ЕС, отмена западных санкций, реализация политики открытости и реформ).

Китай готов поддерживать белорусские власти не только на уровне риторики, но и экономически, при выполнении данных условий. В противном случае для Китая не имеет смысла работать с Беларусью. 

Здесь вспоминается казус бывшего президента Украины Виктора Януковича, который после отказа подписать Договор об ассоциации с ЕС на саммите «Восточного партнерства» направился в Пекин в декабре 2013 г. запросить кредитной поддержки на сумму $15 млрд. Но в ответ услышал настоятельную просьбу все же подписать Договор об ассоциации с ЕС в качестве главного условия выделения многомиллиардного кредита.

Только реализация Беларусью политики открытости и реформ с учётом национальной специфики позволит осуществить великое возрождение белорусской нации и занять заслуженное место в мировом сообществе единой судьбы!
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