Рассмотрение дела о прекращении деятельности движения "За свободу" приостановлено
Об этом сообщил руководитель движения Юрий Губаревич.
"Более двух часов участия в судебном процессе. Итог: рассмотрение дела о приостановлении деятельности движение "За Свободу" приостановлено.
Мы по прежнему считаем, что оснований для вынесения предупреждения у Минюста не было. Поэтому на прошлой неделе подали в Верховный суд иск о его отмене.
Сейчас нас ждет новый судебный спор с Минюстом, по тем же вопросам, но уже инициированный движением", написал Юрий Губаревич в своем фейсбуке
16:01 27/07/2021
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