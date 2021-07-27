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Лукашенко задумался о "грязной" атомной бомбе?

27 июля Александр Лукашенко провел, по его словам, «историческую» встречу с российскими физиками-ядерщиками.


На встречу с белорусскими правителем в Минск прилетели руководитель Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук и другие представители этого учреждения.

«Эта встреча, как часто говорят, может стать исторической, потому что она придаст дополнительный импульс развитию ядерных технологий в Беларуси» — сказал Лукашенко.

По его словам, российские ученые находятся на передовых позициях в мире во многих сферах, включая мирный атом. При этом они — главные партнеры белорусских ученых во многих областях, и есть перспективы для сотрудничества, в том числе в использовании атомной энергии.

В официальном вступительном слове речь шла о развитии в Беларуси исключительно мирных атомных технологий. Но еще пять дней назад Лукашенко заявил, что радиоактивные отходы, которые будут накапливаться после запуска БелАЭС, можно использовать и в оборонных целях.

«И сегодня встает вопрос, что мы будем делать с этим ценнейшим, но очень опасным, ранее не известным нам товаром, продуктом. Это серьезный вопрос и величайшая ценность, — заявил Лукашенко 22 июля на совещании с Советом Министров.

Российский физик-ядерщик Андрей Ожаровский не исключает, что белорусский режим может попытаться использовать радиоактивные отходы для производства так называемой «грязной» атомной бомбы.

«Мы говорили, в «Белорусской антиядерной кампании», что, к сожалению, в таких условиях не исключается, что атомная энергетика будет использована как трамплин для военных целей. Необязательно классическая атомная бомба, может быть и грязная. Мне кажется, что это заявление следует послать в Организацию по запрещению ядерного оружия. Пускай они дадут политическую оценку», - сказал Ожаровский в интервью сайту Charter97.org.
Источник: udf.name
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