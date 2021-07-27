Лукашенко задумался о "грязной" атомной бомбе?





На встречу с белорусскими правителем в Минск прилетели руководитель Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук и другие представители этого учреждения.





«Эта встреча, как часто говорят, может стать исторической, потому что она придаст дополнительный импульс развитию ядерных технологий в Беларуси» — сказал Лукашенко.





По его словам, российские ученые находятся на передовых позициях в мире во многих сферах, включая мирный атом. При этом они — главные партнеры белорусских ученых во многих областях, и есть перспективы для сотрудничества, в том числе в использовании атомной энергии.





В официальном вступительном слове речь шла о развитии в Беларуси исключительно мирных атомных технологий. Но еще пять дней назад Лукашенко заявил, что радиоактивные отходы, которые будут накапливаться после запуска БелАЭС, можно использовать и в оборонных целях.





«И сегодня встает вопрос, что мы будем делать с этим ценнейшим, но очень опасным, ранее не известным нам товаром, продуктом. Это серьезный вопрос и величайшая ценность, — заявил Лукашенко 22 июля на совещании с Советом Министров.





Российский физик-ядерщик Андрей Ожаровский не исключает, что белорусский режим может попытаться использовать радиоактивные отходы для производства так называемой «грязной» атомной бомбы.



