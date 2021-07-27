Мнение: Желание свободы сегодня в Беларуси приравнено к терроризму





"Против людей, которые хотят перемен, используются статьи уголовного кодекса за экстремизм и терроризм. Желание свободы сегодня в Беларуси приравнено к экстремизму и терроризму, — отметил политолог Андрей Егоров в эфире Еврорадио . — Причем цифры, озвученные прокурором, свидетельствуют о том, что в Беларуси массово хотят свободы и перемен.





Настолько, что даже нужно возбуждать уголовные дела против более чем 4 тысяч человек, чтобы хоть каким-то образом контролировать эту волну протеста и сдерживать ее насильно, путем уголовного преследования".





Кроме того, количество заключенных в Беларуси на сто тысяч человек, которое является одним из самых больших в мире, по мнению Егорова, можно рассматривать как признак введения чрезвычайного положения.





"Для меня это признак введения в Беларуси де-факто чрезвычайного положения. Ситуация напоминает военное положение в Польше в 80-е годы, когда любая деятельность, самостоятельная активность людей становились чем-то подозрительным. За это люди попадали за решетку. Все было направлено на то, чтобы остановить любую гражданскую активность, потому что она несла опасность с точки зрения властей.





Отмечу, что под волны репрессий попадают очень широкие слои населения, и иногда получается так, что активные люди из разных секторов общества знакомятся именно в местах заключения и даже организуются в определенные союзы и кооперации.





В этом смысле огромное количество людей в тюрьмах может усиливать связь между разными группами и закладывать прочные долгосрочные связи неожиданного характера, что может привести к развитию сетевого взаимодействия внутри этого невидимого протестного движения", — говорит политолог.





Он считает, что ослабнуть репрессии могут с исчерпанием административного ресурса властей.





"У них может наступить некая субъективная уверенность, что все — мы закончили. Причем, в какой момент это может произойти, не понятно, возможно, на пределе административных возможностей, которыми они располагают.





Они, конечно, хотят зачистить всех, но всех они не знают, кого-то не могут найти. Кого-то уничтожают, сами не понимая за что. В любом случае, всех они не ликвидируют и даже не покарают. Это очевидно.

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Я думаю, что примерно полгода будет продолжаться этот усиленный репрессивный режим по отношению к организациям гражданского общества", — прогнозирует Егоров.





По данным, озвученным им, в Беларуси около трех тысяч негосударственных общественных организаций, которые, за небольшим исключением, продолжат свою работу, несмотря на репрессии.





"Власти особенно нервно реагируют на введение санкций, отвечая тем, что принято называть «бомбить Воложин». И репрессии против гражданского общества были заявлены, как одна из контрмер против усиления санкций.





Возможно, очередное введение санкций также вызовет волну в виде попыток в очередной раз «побомбить Воложин» и приведет к ликвидации каких-то независимых СМИ и общественных организаций.





Но, если говорить о гражданском обществе, то в Беларуси около трех тысяч независимых организаций. Большинство даже после репрессий и уничтожения части из них остались в стране и продолжат свою работу.





Более того, даже те, кого ликвидировали, все равно будут продолжать свою деятельность на благо страны", — уверен политолог.