Байден объявил о предстоящем завершении боевой миссии США в Ираке

Отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете, Байден заявил, что новая роль американских войск в Ираке будет заключаться в «продолжении обучения, оказания помощи, содействия и борьбы с "Исламским государством"».





«Но к концу года мы не будем выполнять боевые задачи», – подчеркнул президент.





Байден не стал говорить, сколько из примерно 2500 американских военнослужащих останутся в Ираке.





В совместном заявлении две страны отметили: «Отношения в области безопасности полностью сведутся к обучению, консультированию, оказанию помощи и обмену разведданными, и к 31 декабря 2021 года в Ираке не будет американских войск, выполняющих боевые задачи».





«Речь идет об изменениях в миссии. Это не отказ от нашего партнерства или от нашего присутствия или тесного взаимодействия с лидерами Ирака», – пояснила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки перед встречей Байдена и аль-Казыми.





Американские войска в Ираке «способны выполнять множество задач», заявил министр обороны Ллойд Остин группе журналистов на Аляске в субботу.





По словам официальных лиц, акцент по-прежнему будет делаться на том, чтобы не допустить повторения событий семилетней давности, когда «Исламское государство» захватило Мосул и десятки тысяч иностранных бойцов хлынули в Ирак и соседнюю Сирию.





Тогда иракские правительственные силы чуть не потерпели крах, и каждый месяц происходили десятки взрывов, устраиваемых смертниками.





«Мы с самого начала всегда говорили, что никто не собирается объявлять, что "миссия выполнена"», – заявил журналистам высокопоставленный американский чиновник накануне визита премьер-министра Ирака.





«Цель заключается в нанесении окончательного поражения "Исламскому государству", – заявили официальные лица. – Но роль американских сил и коалиционных сил может очень сократиться, они могут уйти на задний план, где мы будем заниматься подготовкой, консультированием, обменом разведданными, помощью с тыловым обеспечением».





Встреча в Белом доме в понедельник прошла на фоне продолжающихся атак на военные позиции США в Ираке, в которых США обвиняют связанных с Ираном ополченцев.





В субботу беспилотник атаковал военную базу в Иракском Курдистане, где размещены американские войска.





Присутствие американских войск вызывает ожесточенные споры в Ираке: одни говорят о необходимости военной поддержки Соединенными Штатами иракских сил безопасности, в то время как другие, включая связанные с Ираном политические группировки, призывают к уходу американских войск.