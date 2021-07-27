Заявление прозвучало во время круглого стола в редакции газеты "СБ. Беларусь сегодня". Савиных — председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам, ранее он был дипломатом, послом Беларуси в Турции, пише т Еврорадио.





По его словам, такой нейтралитет в будущем "может стать поводом для очередной попытки изоляции Беларуси от наших традиционных союзников и спровоцирует очередную попытку по перехвату власти внешними игроками".



