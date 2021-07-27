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Экс-дипломата Савиных беспокоит, что в Конституции прописан нейтралитет Беларуси

Депутат Палаты представителей Андрей Савиных заявил, что настороженно относится к тому, что в Конституции Беларуси прописан нейтралитет нашего государства.

Заявление прозвучало во время круглого стола в редакции газеты "СБ. Беларусь сегодня". Савиных — председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам, ранее он был дипломатом, послом Беларуси в Турции, пишет Еврорадио.

По его словам, такой нейтралитет в будущем "может стать поводом для очередной попытки изоляции Беларуси от наших традиционных союзников и спровоцирует очередную попытку по перехвату власти внешними игроками".
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