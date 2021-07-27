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Геноцид: в Беларуси создадут комиссию для вычисления масштабов финансовых потерь в годы ВОВ

В Беларуси создадут комиссию, которая займётся вычислением масштабов финансовых потерь в годы Великой Отечественной войны, сообщил генеральный прокурор Андрей Швед в эфире телеканала "Беларусь 1" в понедельник.

"Для того, чтобы точно установить эту цифру (материального ущерба - ИФ), сегодня было предложено, и глава государства согласился с этим предложением, создать специальную комиссию при правительстве Республики Беларусь, которая должна уточнить масштабы финансовых потерь республики в годы Великой Отечественной войны от действий немцев и их пособников", - подчеркнул Швед.

Он уточнил, что для оценки ущерба будут изучаться архивные документы, сведения, полученные в ходе расследования уголовного дела, сведения, полученные из спецфондов Беларуси, РФ, других стран, пишет Интерфакс-Запад.

"Предстоит работа, связанная с аналитикой, финансовыми расчётами и по другим направлениям, в том числе по линии международного сотрудничества", - рассказал генпрокурор.

Швед сообщил, что прокуратура изучала архивные документы, в том числе – связанные с Нюрнбергским процессом.

"Была специальная правительственная комиссия в составе Советского Союза, которая предварительно оценила масштабы материального ущерба. Конечно, говоря о той трагедии, которая произошла в годы Великой Отечественной войны, нам даже тяжело соотносить с какими-то критериями материальными то горе, то страдание и тот ужас, который творился. Но в силу того, что мы имеем дело сегодня в определенной мере с циничным, прагматичным миром, говорить языком этих цифр – это тоже необходимо делать для того, чтобы показывать масштаб", - отметил он.

Генпрокурор подчеркнул, что ни в одной стране мира в таких масштабах геноцида не было.

"По нашим предварительным данным, речь идет о сумме, эквивалентной в нынешних ценах порядка полутриллиона долларов США", - сказал он.

Как сообщалось, в Беларуси расследуется уголовное дело о геноциде жителей страны в годы Великой Отечественной войны "путем массовых убийств, уничтожения населенных пунктов вместе с жителями, насильственной депортацией для выполнения принудительных работ, создания концентрационных лагерей и лагерей смерти". Цель уголовного производства - установление реального ущерба, причиненного военными преступлениями, и принятие мер по его возмещению.
 
Расследование этого дела сопровождает группа историков, специализирующихся на изучении периода Второй мировой войны и новейшего времени. Проводится работа с архивными документами.

По результатам расследования этого уголовного дела Генпрокуратура Беларуси планирует обратиться в международные организации по вопросу признания геноцида белорусского народа на международном уровне и поставить в рамках международных договоров вопрос о выдаче некоторых преступников, которые еще живы.

По данным Генпрокуратуры, в годы Великой Отечественной войны на территории Беларуси функционировало свыше 400 мест принудительного содержания гражданского населения, 260 лагерей смерти и 170 гетто, в которых уничтожены не менее 1,5 млн человек. Всего, по современным данным, за годы немецкой оккупации потери мирного населения Беларуси составили около 3 млн человек, то есть около трети населения.
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