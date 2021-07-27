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"Он не говорит": Леонид Кравчук почти месяц находится в реанимации после операции на сердце

Первого президента Украины подключили к аппарату искусственного дыхания. После тяжелой операции Кравчук ни с кем не общается, а к нему в реанимацию никого не пускают.

"Он не говорит": Леонид Кравчук почти месяц находится в реанимации после операции на сердце
Леонид Кравчук. Фото из открытых источников
Первый президент Украины и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук почти месяц находится в реанимации после операции на сердце, сообщила помощница политика Оксана Сибирцева.

На вопрос журналиста, действительно ли его после операции на сердце подключили к аппарату ИВЛ и перевели в реанимацию, Оксана Сибирцева ответила: "Добрый день. Все, как написали в СМИ. Мы, к сожалению, не имеем никакой информации, и комментарии давать не можем".

Помощница первого президента также не владеет информацией об изменении состоянии здоровья Леонида Кравчука.

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович также отказался раскрывать информацию о состоянии здоровья Леонида Кравчука. Также он не стал говорить, действительно ли он находится в реанимации.

"Он лично просил меня эту тему не комментировать. Я сдерживаю слово", — сообщил Арестович.

В комментарии изданию "Комсомольская правда в Украине" Оксана Сибирцева, ссылаясь на конфиденциальность, отказалась назвать больницу, в которой лежит Кравчук.

По ее словам, первый глава государства перенес сложную операцию на сердце, и оперировать Леонида Кравчука нужно было срочно. Динамика выздоровления, учитывая возраст политика, очень медленная. Помощница политика заверила, что первый президент Украины обеспечен всем медицинским комплексом.

"Он не говорит и не общается ни с кем. В реанимацию никто не имеет доступа. Но мы все верим в лучшее", — добавила Сибирцева.
Фокус
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