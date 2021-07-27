Президент Колумбии обвинил Венесуэлу в спонсорстве терроризма





"Есть страны, которые укрывают (террористов) на своей территории, есть те, кто во всеуслышание заявляет о своей способности это делать. Мы видим абсолютно неопровержимые случаи. Например, 33-я боевая группа находится под защитой на территории Венесуэлы. Иван Маркес, Романья, Паис находятся в Венесуэле, а также Антонио Гарсия, и Паблито среди прочих. Очевидно, что это согласие диктаторского режима Венесуэлы заслуживает того, чтобы Соединенные Штаты провозгласили ее государством-спонсором терроризма", - заявил президент в выступлении, опубликованном в его блоге в Twitter.





Ранее боевики из числа диссидентов Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК) взяли на себя ответственность за покушение на президента Дуке и за ряд нападений на армейские базы и горнодобывающие компании. Президент, комментируя это заявление, отметил, что оно было снято на территории Венесуэлы и заверил в продолжении борьбы с повстанческим движением.