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«Мигрантов не только обманывают, но их еще и обирают»

Шантаж людьми придумал не Лукашенко, а Эрдоган. Однако белорусский правитель охотно воспользовался идеей.

«Мигрантов, которые хлынули в Евросоюз, не только обманывают, ведь им же обещают, что они без проблем перейдут границу и поедут куда хотят, но их еще и обирают, – заявил на канале И Грянул Грэм ситуацию с нелегальными мигрантами Федор Крашенинников. – Их обворовывают, потому что они платят посредникам огромную сумму денег. По разным сведениям, 6-15 тысяч долларов.

Скорее всего, это все их сбережения за всю жизнь. Люди копят всю жизнь и бегут не от хорошей жизни. И вот эти посредники, в цепочки которых встроен и режим Лукашенко, обирают их и потом выкидывают на территорию Литвы, заставляя это небольшое государство мучиться.

Литва — это не Германия, не Франция, и вдруг переварить такое количество незнакомых мигрантов, с которыми не понятно, как общаться и взаимодействовать, это тяжело. Ведь эти люди не из Беларуси, Украины или России, а из Африки, с Ближнего Востока, из Афганистана».

Политолог говорит о том, что шантаж людьми придумал не Лукашенко, а Эрдоган. Однако белорусский правитель охотно воспользовался идеей, пишет ex-press.by
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