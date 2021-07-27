В США описали сценарий "кошмарной" мировой войны 2034 года
Отставной адмирал США Джеймс Ставридис и писатель Эллиот Акерман в книге "2034: Роман о грядущей мировой войне" поразмышляли, какими могла бы быть эти сражения.
Отрывки из книги приводит издание National Interest.
Авторы предполагают, что столкновение США и Поднебесной в Южно-Китайском море в 2034 году может привести к "мировому пожару".
Отмечается, что в основном в конфликте будут воевать дроны и автономная беспилотная военная техника.
При этом военные действия будут сопровождаться масштабными хакерскими атаками на системы противника.
08:20 27/07/2021
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