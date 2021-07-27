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Осенняя встреча президентов стран СНГ пройдет в Минске

Проект повестки ближайшего заседания Совета государств СНГ будет обсужден в Минске в штаб-квартире Содружества, сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.


Во вторник, 27 июля, в Минске пройдет заседание постоянных представителей стран Содружества.

«Члены Совета постпредов намерены обсудить семь вопросов. Среди них – проекты повесток дня заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ, которые пройдут 14 – 15 октября в Минске»,— сообщили Sputnik в пресс-службе Исполкома.

Планируется, что участие в заседании примет Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Кроме этого, завтра в Минске будут рассмотрены предложения в проект повестки дня очередного заседания Совета глав правительств.

Постоянные полномочные представители заслушают информацию о выполнении Концепции председательства Республики Беларусь в СНГ по итогам первого полугодия нынешнего года.

Кроме того, на заседании планируется согласовать кандидатуру главы миссии наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, назначенных на 19 сентября, рассмотреть ряд других вопросов.
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