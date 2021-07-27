Эксперт: Настоящие секторальные санкции ЕС еще не вводил

Георгий Гриц во время видеоконференции Центра изучения перспектив интеграции о влиянии санкций на Беларусь и Россию, Такое мнение высказал ректор Института повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов промышленности «Кадры индустрии»во время видеоконференции Центра изучения перспектив интеграции о влиянии санкций на Беларусь и Россию, пишет officelife.media

Секторальными санкциями только грозят», — считает эксперт.

Георгий Гриц, например, обратил внимание на то, что пакет, который называют секторальным, не стал всеобъемлющим. В частности, санкции не затронули весь сектор калийных удобрений.





В свою очередь, руководитель проектов Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова (Россия) Максим Бороденко отметил, что если будут проблемы с поставками нефтепродуктов и калийных удобрений из Беларуси, то можно создать схемы обхода через Россию. Однако это повлечет за собой рост издержек.





Бороденко порассуждал над тем, могут ли отключить Россию и Беларусь от SWIFT. По его мнению, для России это маловероятно, так как она — важный участник этой системы. В Беларуси такой вариант исключать нельзя. В этом случае, как полагает Бороденко, можно перейти на российскую систему. Ее уже использует ряд компаний из Беларуси, в том числе Белгазпромбанк.





Программный ассистент Российского совета по международным делам Юлия Тимофеева со своей стороны отметила, что в случае с американскими санкциями схемы обхода через третьи страны проблематичны. США хорошо отслеживают транзакции в долларах и могут выявить подобные варианты.





У ЕС, по мнению эксперта, пока не так развиты возможности мониторинга. В то же время источник Office Life сообщил, что некоторые белорусские компании имеют проблемы с расчетами в евро с зарубежными контрагентами. Например, европейские банки-корреспонденты начали блокировать некоторые транзакции от турецких фирм в пользу белорусских.



