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Генпрокуратура мониторит интернет-пространство: подано более 50 исков о признании интернет-ресурсов экстремистскими

Генеральная прокуратура Беларуси заявила более 50 исков, чтобы запретить деятельность интернет-ресурсов, сообщил генеральный прокурор Андрей Швед в эфире телеканала "Беларусь 1" в понедельник.


"Очень важное направление всего правоохранительного блока и прокуроров, в том числе, в части реагирования на различные информационные ресурсы, которые распространяют экстремистскую, недостоверную информацию и используются для дестабилизации обстановки. Прокурорами на сегодняшний день уже заявлено более 50 исков с тем, чтобы запретить деятельность (интернет-ресурсов), и все эти иски реализованы", - подчеркнул генпрокурор.

Он уточнил, что сотрудники его ведомства каждый день мониторят интернет-пространство.

"При наличии малейших признаков, связанных с тем, что нарушаются требования законодательства по освещению в СМИ различных фактов, событий, мы немедленно реагируем. Если мы выявляем признаки преступления, то немедленно возбуждаем уголовные дела. По результатам мониторинга, проведенного в этом году, прокурорами возбуждено более 300 уголовных дел", - рассказал Швед.
 
Генпрокурор также подчеркнул, что одна из задач прокуратуры - координация деятельности правоохранительных органов, в том числе - в борьбе с проявлениями экстремизма, действиями, связанными с попыткой госпереворота, нарушениями общественного порядка.

Швед напомнил, что в стране возбуждено уже более 4,2 тыс. уголовных дел, связанных с экстремизмом и терроризмом.
interfax.by
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