— Можно предположить, что у властей есть некое понимание того, что они перегнули палку с репрессиями против журналистов и гражданского общества, — комментирует «Салідарнасці» выход на волю в понедельник журналистов директор Института политических исследований «Политическая сфера» Андрей Казакевич. — Абсолютно очевидна необоснованность такого рода действий, когда журналистов пытались включить в процесс, в котором точно не было состава преступления, даже несмотря на самые невероятные фантазии следователей.





Конечно, на эти действия была достаточно негативная реакция и общества внутри страны, и международного сообщества.





Политолог рассказал, каких последствий можно ожидать от прошедших «зачисток».





— Когда большинство активистов и журналистов покинет страну, это скажется не лучшим образом, в том числе и на самих властях.





С одной стороны, у них появляется больше возможностей, чтобы контролировать внутреннее информационное поле. С другой, они полностью теряют контроль над уехавшими людьми и СМИ.





Когда эти СМИ или общественные организации находились в Беларуси, у властей были какие-то механизмы влияния на них. СМИ вынуждены были проводить какую-то самоцензуру, учитывать какие-то рамки. Если они покидают страну, это значит, что они никакими рамками больше могут не ограничиваться. На них уже никак нельзя влиять.





Да, власти считают, что освободившуюся нишу независимых СМИ займут государственные. Они рассчитывают на сценарий, при котором смогут это сделать. Но ситуация может развиваться и по другому сценарию, когда провластные СМИ не смогут занять эту нишу, а ее по-прежнему будут занимать независимые СМИ, только уже работающие вне страны. Но при этом влиять на них не будет возможности. Ведь многие люди считают, что в стране не должны быть только государственные СМИ и привыкли получать информацию из альтернативных источников.





А что касается общественных организаций, то в эту сферу вовлечено достаточно много людей. И теперь ряд сегментов, например, таких, как социальная помощь, экология и т.д. просто выпадут. Когда и кем они будут замещены, непонятно. Это далеко не прибыльные сферы и многое там делалось на энтузиазме.





Не исключаю, что у властей есть сигнал о крайне негативной общественной реакции на прошедшие репрессии. Не стоит отбрасывать и международный аспект. Сколько бы они не говорили про плохие отношения с Западом, но мнение Запада так или иначе необходимо учитывать, потому что на все жесткие шаги белорусских властей можно ожидать еще более жесткой реакции со стороны ЕС и США, — говорит собеседник «Салідарнасці».





Он не исключает того, что репрессии, подобные тем, которым подверглись СМИ и гражданское общество Беларуси, могут повториться.





— Я думаю, освобождение части журналистов надо рассматривать как паузу, чтобы проанализировать свои действия, изучить реакцию, посмотреть на последствия. В дальнейшем, при подготовке референдума либо других кампаний, наверное, можно ожидать подобных действий, потому что каких-либо ограничителей в этих вопросах у властей нет, — заключил Казакевич.