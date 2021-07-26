Лидеру БНФ в 3-й раз отказали в изменении меры пресечения





Об этом Костусев написал в письме, датированным 20 июля, сообщает пресс-служба партии.





В связи с ухудшением здоровья Костусев в начале июля был переведен в лечебный корпус СИЗО на Володарского, пишет АФН. В середине июля его дочь Катерина со ссылкой на результаты анализов заявила, что у отца подозревают рак. Однако тогда политику отказали в изменении меры пресечения.





В письме от 20 июля Костусев отмечает, что руководитель следственной группы в третий раз отказал в переводе обвиняемого политика под домашний арест. В то же время следственные действия в отношении лидера БНФ долгое время не проводились. Следствие по уголовному делу о «сговоре с целью захвата государственной власти» продлено до октября.





Костусев также пожаловался на информационную изоляцию: некоторые письма его коллег по партии по неизвестным причинам не доходят до адресата. Администрация СИЗО по-прежнему не позволяет поставить в камеру телевизор.