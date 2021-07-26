+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Суды, проверки, ликвидации

В расписании Минского городского суда на эту неделю значится более десятка процессов по ликвидации фондов и общественных объединений



Истцом во всех случаях выступает Главное управление юстиции (ГУЮ) Мингорисполкома, сообщает БелаПАН. Так, пишет kp.by, на 27 июля назначен процесс по ликвидации молодежного общественного объединения «НЕКСТ».

29 июля будут рассматриваться иски ГУЮ Мингорисполкома по ликвидации местного информационно-просветительского фонда «Сеть развития бизнеса»; местного фонда развития «Новая экономическая стратегия»; общественного объединения «Зеленая экономика»; общественного объединения «Диариуш»; общественного объединения «Защита прав потребителей «Содружество».

30 июля пройдут заседания, на которых будет рассматриваться ликвидация местного экологического фонда «Экологический транспорт»; культурно-историко-просветительсткой городской общественной организации «Объединение литовцев «Витис»; местного социального фонда «Добра»; минского городского общественного объединения «Синтез развития человека»; местного фонда развития культуры и образования человека; общественной организации «Молодежный образовательный центр «Фиальта»; минского городского культурно-просветительского общественного объединения поляков «Полоничка».

Также 30 июля Мингорсуд рассмотрит иск о приостановлении деятельности молодежного общественного объединения «Молодежная инициатива».

В Верховном суде 27 июля пройдет заседание по иску Министерства юстиции к правозащитно-просветительскому общественному объединению «Движение «За Свободу». В графе «предмет спора» указано «прочие исковые дела».

На 30 июля назначено заседание по иску Минюста к Республиканскому общественному объединению «Правовая инициатива».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Читайте на WWW.KP.BY: https://www.kp.by/online/news/4378160/
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]