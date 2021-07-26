Андрей Швед, передает госагентство В Беларуси возбуждено 4,2 тыс. уголовных дел, связанных с "экстремизмом" и "терроризмом", сообщил сегодня журналистам генеральный прокурор, передает госагентство БелТА





"На сегодняшний день возбуждено более 4200 уголовных дел, связанных с этими антиобщественными проявлениями. В суды уже направлено 803 уголовных дела в отношении 1116 человек, рассмотрено 704 уголовных дела в отношении 955 лиц", - сказал Андрей Швед.





Он подчеркнул, что прокуроры занимают принципиальную позицию, с учетом обстоятельств дела виновные, как правило, привлекаются к строгой уголовной ответственности. "Это связано в том числе и с реализацией принципа неотвратимости ответственности", - подчеркнул генеральный прокурор.





Органы прокуратуры продолжают принимать меры по установлению и розыску всех лиц, совершивших данные преступления.