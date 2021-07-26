Мадуро готов к переговорам с оппозицией и не против участия в них США

«Я надеюсь, что в начале августа мы сможем сесть за стол переговоров при поддержке правительства Норвегии и возможном участии правительств других стран мира. Это могли бы быть и США», — заявил Мадуро в интервью.





По словам венесуэльского лидера, дипломаты уже согласовали предварительную повестку переговоров, которые пройдут в Мексике.





Ранее Мадуро заявил о готовности к переговорам с оппозицией. По его словам, одной из главных тем встречи станет участие оппозиционных политиков в региональных выборах, которые пройдут 21 ноября 2021 года. Когда состоятся переговоры, он не уточнил.





Мадуро много раз говорил об открытости к диалогу с оппозицией, возглавляемой Хуаном Гуайдо. Противники действующего президента обвиняют его в фальсификации выборов 2018 года.