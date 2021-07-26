Журналистов Радио Свобода выпустили из изолятора
На свободу вышли журналисты Инна Студинская и Олег Груздилович, сообщает Радио Свабода.
Они находились за решёткой с 16 июля и были признаны политзаключёнными. Вместе с ними в тот же день попали под "зачистку" попал и Алесь Дащинский, которого освободили в пятницу .
Груздилович, Студинская и Дащинский много лет работали на Радио Свобода, однако в 2020-м МИД Беларуси лишил их аккредитации.
Алесь Дащинский вышел на свободу в пятницу, находится под подпиской о невыезде и явке. Условия, на которых вышли Студинская и Груздилович пока неясны.
09:38 26/07/2021
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