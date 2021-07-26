Вадим Можейко: Идет анонсированная война с гражданским обществом

Вадим Можейко Аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS) поделился с Thinktanks.by своим взглядом на причины зачистки гражданского общества.





- Буквально в течение дня в минувшую пятницу в Беларуси было ликвидировано 48 общественных организаций. Хотя на встрече с Путиным Лукашенко говорил про 1,5-2 тысячи организаций, которые занимаются «индивидуальным террором». Следовательно, мы наблюдаем начало тотальной зачистки третьего сектора?





- Я думаю, идет анонсированная Владимиром Макеем (министром иностранных дел Беларуси, - прим. Thinktanks.by) война с гражданским обществом. Ничего нового не происходит, просто власти реализуют свою угрозу.





Если раньше война велась другими методами (создание трудностей при регистрации, например), то сейчас это вылилось в прямую войну на уничтожение. В Беларуси нет неприкосновенных общественных организаций, поэтому всем надо быть настороже.





- Большинство из ликвидированных организаций никакого, даже формального, отношения к массовым протестам не имели. За что поплатились они?





- Идет зачистка не тех организаций, кто больше всего опасен для власти. Зарегистрированных организаций в Беларуси очень много. Я обратил внимание, что ликвидирован ряд организаций, которые уже несколько лет не вели активной деятельности. Складывается впечатление, что, получив указание разобраться с гражданским обществом, силовые структуры поднимают старые списки и работают по ним. Лично я бы не стал искать особую логику в действиях официального Минска.





- Что примечательно: зачистки направлены против легальных организаций.





- Действительно, ликвидируются зарегистрированные организации. Но в Беларуси существует много структур, которые не имеют легального статуса. Ликвидация юридического лица не означает прекращения деятельности: опыт, люди, связи никуда не денутся.





- Достаточно популярна версия о том, что зачистка происходит накануне «грандиозного шухера» - масштабного общенационального политического события.





- Да, существует много разных версий, в том числе и о вероятном проведении конституционного референдума в нынешнем сентябре. Но, хочу напомнить, в прошлом году сотни тысяч белорусов подписывались за альтернативных кандидатов в президенты, ставили свои паспортные данные – и эти данные находятся в распоряжении властей. Страдают тысячи активистов, только официально в Беларуси признаны политзаключенными около 600 человек. Но власти все равно не могут похвастаться, что подавили протест. Для подавления протеста надо посадить всех и сразу, но власти репрессируют только тех, до кого дотягиваются руки. Хотя, не исключаю, желание посадить всех и сразу у властей имеется.





- Видеоблогеры, гражданские активисты, журналисты, третий сектор… Тотальная зачистка предполагает репрессии и в отношении других социальных (или профессиональных) слоев общества. Кто на очереди?





- Следующий – бизнес, зачистки в отношении его уже проводятся. Вспомним обыски и аресты в фирмах «Модум», «Юркас», «21 век», еще ранее – аресты в сети Green. В Беларуси идет постоянное «раскулачивание» бизнеса, которое развивается волнообразно – то накатит, то схлынет. Но история учит, что регулярные чистки всегда заканчиваются чистками чистильщиков.



