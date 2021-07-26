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Члены Союза поляков Беларуси вышли на улицы городов Польши, чтобы напомнить о судьбе Борис и Почобута

4 месяца назад был арестован Анджей Почобут, один из руководителей Союза поляков Беларуси.

    

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25 июля исполнилось четыре месяца со дня ареста одного из руководителей Союза поляков Беларуси, журналиста из Гродно Анджея Почобута. Он содержится в СИЗО в Жодино под Минском. Там же находится в заключении председатель Союза поляков Беларуси Анжелика Борыс.

Анджей Писальник, главный редактор портала СПБ Znadniemna.pl, сообщил, что находящиеся в Польше члены Союза поляков Беларуси организовали 25 июля пикеты солидарности с Почобутом и Борыс. Они прошли в Варшаве, Белостоке и Сопоте: «Члены Союза поляков Беларуси, которые в настоящее время находятся в Польше, выходят на улицы, чтобы напомнить прохожим и СМИ о четвертом месяце пребывания в заключении Анжелики Борыс и Анджея Почобута, о том, что поляков в Беларуси до сих пор преследуют».

Режим Лукашенко обвиняет Анджея Почобута и Анжелику Борыс в мнимом разжигании национальной розни, за что им грозит лишение свободы на срок до 12 лет. В частности, режим Лукашенко обвиняет белорусских поляков в увековечении памяти солдат польской Армии Крайовой и других лиц, воевавших за независимую Польшу в рядах антикоммунистического подполья после Второй мировой войны.
Польское радио
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