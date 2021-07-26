+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Мнение. Путин в силах решить судьбу Лукашенко за 15 минут

"Китай, высказывая формальную поддержку правящему режиму, внимательно наблюдает за процессом распада власти Лукашенко".

Мнение. Путин в силах решить судьбу Лукашенко за 15 минут
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
От кого сейчас зависим Лукашенко? Правящий в Беларуси политический режим на 100% зависит от доброй воли Москвы, пишет российский прокремлевский политолог Андрей Суздальцев.

Не является тайной и то, что Путин в силах решить судьбу Лукашенко за 15 минут, но предварительно, конечно, необходимо подсчитать риски и убытки России от такой мгновенной смены власти в соседнем государстве, которое связано с РФ целым комплексом договоров и соглашений.

Понятно, что Лукашенко переиграл сам себя и огромная политическая и экономическая зависимость от Москвы его буквально душит. Играя четверть века в геополитическое балансирование, он в итоге после 9 августа 2020 года, а также после 23 мая уже 2021 года оказался с одним «крылом». Запад (пока) вышел из игры. Попытки начать балансирование между Россией и Китаем только насторожили Москву и вызвали улыбки в Пекине. Отметим, что Китай, естественно, высказывая формальную поддержку правящему режиму, внимательно наблюдает за процессом распада власти Лукашенко, но беспокойство не демонстрирует, так как, с одной стороны, инвестиции Пекина в Беларуси мизерные, а с другой стороны, о китайских интересах в РБ позаботится Москва.

Лукашенко мечется, поднимает все свои связи, весной и в начале лета пытается вести диалог с президентами Казахстана и Азербайджана, направляет в Казахстан премьера, делает знаки Пекину, но бесполезно. Режим изолирован и у Лукашенко остается только один собеседник – Путин.
Президент России при встрече с Лукашенко подчеркнуто доброжелателен, всегда демонстрирует готовность выслушать эмоционального гостя из Минска, но при этом зачастую открыто посмеивается над озабоченностями белорусского руководителя. Иногда российско-белорусские саммиты напоминают детский кошмар летнего вечера на даче, когда где-то за калиткой страстно жужжит пойманная в паучьи сети муха, а ей, метущейся и перемазанной клеем, уже подмигивает из своего угла всеми своими восемью глазами «добродушный» паучок.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]